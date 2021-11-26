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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يتابع الأعمال الجارية لتطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية في أسوان

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية لمدينة أسوان حيث تم الإنتهاء من رصف الوصلة الأخيرة من طريق السادات بمسافة 600 متر بتنفيذ من الجهاز المركزى للتعمير من إجمالى 3.5 كم بداية من المستشفى العسكرى وحتى مداخل ومخارج كوبرى خزان أسوان البديل ، وذلك بعد إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1.5 كم ، بجانب إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 3.5 كم .

صرح بذلك المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة والذى أشار إلى أنه سيبدأ العمل فى رصف 400 متر من أمام شارع عباس فريد وحتى المحكمة بالطبقة الرابطة ، ليتزامن ذلك مع إنهاء الأعمال المطلوبة بالجزيرة الوسطى .

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ولفت محمد فتحى إلى أنه جارى رصف شوارع خلف المقاولون العرب بأطوال تصل إلى 1 كم ، بالإضافة إلى رصف مداخل وشوارع حى السلام الذى يضم المساكن البديلة للمتضررين من السيول في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول .

ولفت أشرف عطية إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى إهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى في كل مكان داخل الدولة المصرية ، وحرصه على الإطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة ، وأيضاً المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة إحتواء تداعيات السيول وهو الذى لاقى ترحيب وإشادة من مواطنى المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية .

وفى نفس السياق أوضح أشرف عطية بأن هناك إهتمام من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وهو الذى تجسد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو وسط فرحة وسعادة أهالى القرية والقرى المجاورة لها بمتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من  ٤٠ ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة .

أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان
أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان
أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان
أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان
أعمال الرصف والتطوير والتجميل بأسوان
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