باللغة النوبية وببشاشة الوجوه السمراء.. أهالى قرية غرب أسوان استقبلوا الرئيس السيسي

ببشاشة الوجوة السمراء، ووسط فرحة وترحاب من أبناء النيل، وعلى نغمات اللغة النوبية الأصيلة ''رحبيبو انن كاجير'' وتعني بالنوبية: أهلاً بيك في بيتنا " أستقبل أهالى قرية غرب أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقرية صباح الخميس للإطمئنان على جهود الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لإحتواء تداعيات السيول.

وأشار أهالى قرية غرب أسوان الذين التقى بهم الرئيس السيسي بأنه سألهم عن أحوالهم، مؤكدين أن حضور رئيس الجمهورية لقريتهم كان حلما، وأصبح حقيقة بقدومه إلى قريتهم .

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وأوضح الأهالى للرئيس الأحداث التى شهدتها ليلة سقوط السيول ، وما تعرضت له المنازل منذ عشرات السنين، واللحظات الصعبة التى عاشوها، وعانوا فيها من تداعيات السيول، مؤكدين أن سقوط السيول يعتبر خير، وهذا الخير اكتمل بقدوم الرئيس السيسي لقريتهم، وخاصة في ظل توجيهاته بإعادة بناء المنازل المتضررة كلها وعمل الصيانة للمنازل المتضررة جزئياًّ.

كما أوضح محمد عبدالماجد أحد أبناء قرية غرب أسوان الذين تضرروا من السيول بأنه أثناء زيارة الرئيس لمنزله ، وعدنا بأننا سنعيش بحياة كريمة، وقال الرئيس له لو عايز تمشي لمنزل آخر في ٥٠٠ شقة جاهزين بكافة الأثاثات، ما عليكم إلا تروحوا بشنطة هدومكم.

بينما أشارت فاطمة حسن من سكان أحد المنازل المتضررة بقرية غرب أسوان بأن الرئيس سلم عليهم، وأنه عمتهم الفرحة والسعادة بزيارة الرئيس لهم حيث شاهد الأضرار التي لحقت بالمنازل على الطبيعة، وعرضوا على رئيس الجمهورية مشاكل القرية من صرف صحي، وبناء المنازل المنهاره ووعد بتلبية كافة مطالبهم، موجهة الشكر للرئيس الأب الإنسان.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى إهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى في كل مكان داخل الدولة المصرية ، وحرصه على الإطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة ، وأيضاً المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة إحتواء تداعيات السيول وهو الذى لاقى ترحيب وإشادة من مواطنى المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية .

الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان

الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان

الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب أسوان