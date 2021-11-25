كنا مدمرين وحضرتك أنقذتنا.. أهالي قرية الشهامة في أسوان يتحدثون للرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية الشهامة بمحافظة أسوان للاطمئنان على أحوال أهلها، بعدما تعرضت المحافظة لموجة من السيول .



ودار حوار بين الرئيس السيسي وبين مجموعة من الأهالي ، وقال أحد المواطنين للرئيس السيسي:" كنا تحت سابع أرض وأنت يا ريس طلعتنا الى عنان السماء ونشكرك يا ريس على ما تم فعله في القرية وحضرتك أنقذتنا ".

وقال الرئيس السيسي: " أنا واحد منكم وده كلام حقيقي والله العظيم لو أقدر أجيب من السما واديكم هعمل كده ".

وتفقد الرئيس وحدة طب أسرة بقرية الشهامة واستمع إلى شرح تفصيلي من المسؤولين على الوحدة لتفقد مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

والتقى الرئيس السيسي المواطنين واستمع إليهم خلال تفقده للقرية، وقالت إحدى سيدات قرية أسوان للرئيس:" بفضل الله وبفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور فى قريتنا المتواضعة".

وأكد الرئيس السيسى لأهل أسوان،" إحنا مش هنسيبكم، وهناك ٥٠٠ شقة جاهزة للسكن ومش محتاجين غير شنطة هدومكم فقط، وتابع :" محدش بيعمل حاجة من عنده، دا من خير مصر".