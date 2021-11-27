انطلاقة هي الأسرع.. النسخة الأشرس من عائلة موستنج | فيديو

تمتلك إصدارات فورد موستنج شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة داخل كل فئة، ولكن يبدو أن عشاق تعديل السيارات اضافوا عدة ترقيات مذهلة لهذه النسخة.

وظهرت السيارة فورد موستنج وهي ترتدي ثوبا جديدا، بعد ان نشرت قناة 1320video المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، لتكون بداية الانطلاق لتلك النسخة المميزة، والتي تضم قدرات عديدة.

شاهد النسخة الاشرس من عائلة موستنج

تعتمد السيارة فور موستنج المعدلة على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، ليتم تعديلة عبر اضافة رؤوس جديدة للاسطوانات للحصول على افضل اداء رياضي، علاوة على دعم المركبة بعدد 2 من الشواحن التوربينية، لتضيف قوة عملاقة والحصول على افضل اداء للتسارع.

كما امتلكت موستنج المعدلة لقدرات اخرى وهي تنقية ناقل الحركة، صاحب الاداء اليدوي من طراز Tick Performance، حيث يعمل على نقل التروس بدون استخدام القابض، لنقل السرعة إلى العجلات بطريقة اكثر فاعلية.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية استطاعت السيارة فورد موستنج أن تقطع مسافة الربع ميل اي ما يبلغ 400 متر، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.81 ثانية فقط، وذلك خلال فعاليات كأس العالم لسباقات السرعة، والتي تقام داخل الولايات المتحدة الامريكية، متفوقة على النسخة "سوبرا" صاحبة اللقب السابق من تلك الفعاليات.

وتحتوي هذه السيارة على غرفة محرك مبهرة للغاية، مع انظمة تعليق متطورة، بالاضافة إلى طلاء خارجي بلون متوهج مما يضيف قوة وصخب لتلك السيارة، مع واجهة امامية عدوانية المظهر، ومصابيح حادة.