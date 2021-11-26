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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا

السعودية
السعودية

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني وإليها.

‎وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند إلى المخاطر في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك بعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى وقف الرحلات الآتية من جنوب إفريقيا، فيما علقت عدة دول حول العالم بالفعل السفر إلى القارة الإفريقية؛ حيث ظهرت السلالة الجديدة التي أثارت قلق العلماء هناك.

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وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى إسرائيل والبحرين، تعليق الرحلات الجوية من تلك البلدان، وانضمت إليها لاحقًا سنغافورة.

يُذكر أنه تم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

السعودية السلالة الجديدة القارة الافريقية منظمة الصحة العالمية جنوب افريقيا الرحلات الجوية تعليق الرحلات الجوية

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