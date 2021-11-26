"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ظهور متحور "نو" الجديد لفيروس كورونا داخل مصر.

وقال حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة " تن": "تم اكتشاف هذا الفيروس في جنوب أفريقيا وبتسوانا ويحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى".

وتابع: "من أعلن عن وجود المتحور الجديد هو من وجد حالات مصابة به ووارد أن يكون في دولة أخري ولكن لا يمكن الجزم بوجوده في مكان بعينه حتي الآن".

وأكمل حسام عبد الغفار: “لا يوجد لدينا تأكيدات حول السلالة الجديدة لمتحور كورونا سريعة الإنتشار أم لا”، مضيفا: "رفعنا درجة الإستعداد بكافة المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية للتأكد من السلامة الصحية لكل الوافدين".