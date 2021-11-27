عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإثنين.. النواب يناقش قانون تنمية استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأثنين القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.


ويهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .

 

هذا وتشهد جلسة الأحد القادم أيضا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 .

 

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

مجلس النواب الجامعات الخاصة الانشطة المالية غير المصرفية اسواق المال المستشار الدكتور حنفى جبالى

ترشيحاتنا

شاهد.. دنيا سمير غانم برفقة زوجها من الفيوم فى أول نزهة بعد وفاة والديها

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

السودان.. إطلاق سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف

حاجة تفرح.. عمرو أديب: جورنال التايمز عامل صفحات بالعرض لافتتاح طريق الكباش

دعاء قضاء الحاجة مكتوب للزواج وتفريج الكرب

أوميكرون .. جمال شعبان يكشف سر تحور سلالة كورونا في جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

بعد هجومه عليها..الصدفة تجمع دينا الشربينى ومفيد فوزى فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى

فستان مفتوح| منى زكي بظهور لافت في إفتتاح القاهرة السينمائي

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ