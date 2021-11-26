صحة الشيوخ: متحور جنوب أفريقيا الجديد يحتم على الجميع بدء أخذ التدابير

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا، أمر يستدعي من الجميع القلق حياله، خاصة أن هذه السلالة بها العديد من الطفرات.



وتابع عبد الشهيد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المرتبط بهذا التخور، يستلزم من الجميع أخذ الاحتياطات والتدابير، موضحا ان وزارة الصحة تقوم بمتابعة هذا الأمر عن قري لمعرفة كافة المعلومات التي تساعد في التصدي لهذا التحور الجديد.

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب في قلق بعض الدول، مشيرا إلى ان ‏السلطات المغربية، أصدرت قرارا عاجلا بمنع دخول أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا إلى التراب الوطني، وذلك خوفا من تدهور الوضع الصحي لديهم.

وطالب النائب هاني عبد الشهيد من المواطنين بأن يتم المعاملة مع فيروس كورونا بشكل عام على أنه خطر كبير، منوها بضرورة التواصل والاستمرار في الإجراءات التي قامت بها الدولة للتيسير على المواطنين للحصول على اللقاح، وهو ما ظهرت نتائجه الايجابية بشأن الإقبال بشكر كبير على التطعيم.