السياحة والآثار: المتاحف المفتوحة تحتوي على تسلسل حضاري أفضل من المغلقة

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، عضو لجنة السيناريو والعرض المتحفي بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح طريق الكباش أمس كان إحياء كبير لعيد الأوبت الذي كان له أهمية كبيرة في العصور القديمة، حيث تم تجسيد المواكب الفروعونية التي كانت تحمل على أكتاف الكهنة وسواعدهم قبل الآف السنوات بصورة قريبة من ماذكر في التاريخ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "تن": "المتاحف المفتوحة تحتوي على تسلسل حضاري كما أنها تكبر في مساحتها وآثارها عن المتاحف المغلقة وهذا ما تم توافره بالفعل في الأقصر.

وأوضح عبد الوارث: "ما تم أمس بالأقصر من الوصل بين معبد الكرنك والأقصر بطريق الكباش إنجاز عظيم لا يمكن نكرانه، حيث تم التأكيد على الهوية المصرية للعالم أجمع بعد هذه الفعالية الكبيرة.

