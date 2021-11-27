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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بالجامعات الأحد…كلية الاثار جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم اليوم ‎

صدى البلد

 

اخبار التعليم نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 

 

مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري .. ورشة عمل بجامعة حلوان اليوم 

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان بعنوان: «مقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري»، وهي مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي. 

 

الأحد المقبل.. انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بالجامعات 

 

تبدأ الجامعات، الأحد المقبل، انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، على أن تكون جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل، وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للاستحقاق الطلابي. 

 

كلية الاثار جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم … اليوم ‎

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار‎ جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول الخاص بكافة الفرق الدراسية ‎

 

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من برنامج ريشارد بلاشكا Richard Plaschka للعام الاكاديمى 2022/2023 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت المكتب الثقافى بفيينا بأن هيئة التبادل العلمى النمساوية أعلنت عن المنح المقدمة من برنامج Richard Plaschka لدراسات ما بعد الدكتوراه والبرنامج مخصص للباحثين ذوى الكفاءة العالية فى مجال التاريخ وعلم الآثار والمهتمين بالدرجة الأولى بالمواضيع المرتبطة بالنمسا، كما يستطيع الحاصلون على زمالة Richard Plaschka بالعمل كباحثين زائرين بأقسام الجامعات والمعاهد بالنمسا وإجراء دراساتهم المتخصصة فى المكتبات والأرشيف أو معاهد البحث.

منتصف ديسمبر.. دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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