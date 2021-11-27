التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة فى النمسا مقدمة من برنامج ريشارد بلاشكا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت المكتب الثقافى بفيينا بأن هيئة التبادل العلمى النمساوية أعلنت عن المنح المقدمة من برنامج Richard Plaschka لدراسات ما بعد الدكتوراه والبرنامج مخصص للباحثين ذوى الكفاءة العالية فى مجال التاريخ وعلم الآثار والمهتمين بالدرجة الأولى بالمواضيع المرتبطة بالنمسا، كما يستطيع الحاصلون على زمالة Richard Plaschka بالعمل كباحثين زائرين بأقسام الجامعات والمعاهد بالنمسا وإجراء دراساتهم المتخصصة فى المكتبات والأرشيف أو معاهد البحث.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة: طلاب الدكتوراه- حاملى شهادة الدكتوراه- طلاب ما بعد الدكتوراه أو الباحثين فى مجال التاريخ وعلم الآثار، والمدة: 4 إلى 18 شهرًا.

النواحى المالية: المنحة تشمل مبلغ شهرى وبدل انتقالات والمساعدة فى توفير السكن والتأمين الصحى.

آخر موعد للتقديم: 1 مارس2022 و 15 سبتمبر2022.

المهارات اللغوية : إجادة اللغة الإنجليزية.



واضحت أنه للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .





وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل اي نفقات عن هذه المنح.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول بدء الإعلان عن البرنامج التدريبي لأطباء مستشفيات الجامعات المصرية فى مجال زراعة وجراحة الكبد بباريس، طبقاً للإتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا، ووفقاً لشروط قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.



وأفاد التقرير بأن التخصصات المتاحة للبرنامج التدريبي في مجالات (زراعة الكبد- جراحات الجهاز الهضمى والكبد - أمراض الكبد والجهاز الهضمى).

وأوضح التقرير أن أنواع التدريب تتمثل في الآتي :

- تدريب مساعد Stragiaire associe، والذى يتسلم فيه المتدرب عمله بالقسم المقبول به لمدة 6 أشهر، ويحق له التعامل مع المرضى ويكون له مهام محددة ، ويشترط للقبول بهذا النوع من التدريب التقدم من خلال موقع إدارة المستشفيات، واستكمال الملف وعمل طلب التحاق قبل الخامس عشر من يناير 2022 على أن يكون البدء بالعمل إذا تم الاختيار فى نوفمبر من نفس العام ( www.cmhp.fr).