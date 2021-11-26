محمد موسى: شاكوش وبيكا ورمضان جرفوا الفن بمصر وهيكملوا على الدول العربية

أكد الإعلامي محمد موسى، أن غناء حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا في السعودية، أمر كارثي، موضحا أن أغانيهم تحمل كلمات فيها إسفاف.

وقال محمد موسى: "لو فرضت أنهم عندهم كلام محترم ممكن يتقال، طب مش من الأولى يقولوه هنا للجمهور المصري، وهل الناس دي عندهم فن ممكن يقدموه لجمهور محافظ زي جمهور شعب المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "لو عايزين نفرفش ونعمل حفلات خلينا نختار ناس تقدم نموذج جيد للفن العربي مش نموذج مسف، زي ما قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها يوم الإثنين اللي فات".

وتابع محمد موسى: "شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان وبيكا وغيرهم جرفوا الذوق العام بمصر ورايحين يكملوا على الدول العربية دولة دولة، والنهاردة في السعودية، وبكرة هيكونوا في الإمارات وبعده في البحرين، بجد بوجه رسالة واضحة لكل الناس اللي بيفتحوا أبوابهم للناس دي.. بكره هترجعوا تقولوا ياريت اللي جرا ما كان وهبقى أفكركم".