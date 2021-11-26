أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها بموسم الرياض

وجهت النجمة أنغام، رسالة لجمهورها داخل المملكة العربية السعودية، بعد حفلتها الأخيرة ضمن فعاليات موسم الرياض التى أقيمت أمس، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات بمسرح ابوبكر سالم.

ونشرت انغام عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مجموعة من الصور وكتبت قائلة: "ليله في موسم الرياض من أحلي الليالي وارقاها قضيتها معكم في الرياض واستمتعت بأجواء خياليه غمرتوني بمحبتكم ولطفكم شكرا من قلبي انغام في الرياض انغام موسم الرياض تخيل أكثر".

وتصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نجاح حفلها في الرياض.

وغنت أنغام، العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

وأشعلت أنغام، المسرح بغنائها أغنية “بخاف أفرح” والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء معها.