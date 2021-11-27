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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميا.. اللواء سامي توفيق رئيسا لنادي بني سويف الرياضي

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بني سويف الرياضي، برئاسة المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية المستشار ماهر ملاك معوض نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ قليل، عن فوز النائب سامي توفيق بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، عقب حصوله على 2896 صوتا، مقابل 2477 صوتا للواء كمال الدين حسين 2477 صوتا.
كما أعلنت اللجنة القضائية عن فوز أحمد صلاح رشوان بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 2864 صوتا، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز نبيل معارك بحصوله على 4230 صوتا صوتا

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وعلى مقعد فوق السن فاز كلأ من: هبة عبد العظيم 4545 صوتا، وأحمد خلف 2739 صوتا، و مصطفى عاشور بـ 2504 صوتا، وإبراهيم الشيمي بـ 2499 صوتا، ومصطفى شعبان بـ 2447 صوتا.
وعلى مقعدي تحت السن فاز كلأ من: احمد حمدي رضوان بحصوله على 3395 صوتا، ولطفي ابو زيد بـ  3350 صوتا.
كما أعلنت اللجنة إن إجمالي من يحق لهم حضور الجمعية العمومية يبلغ 16 الف و215 ناخب، حضر منهم للجمعية العمومية 7 الاف و984 ناخب، بإجمالي اصوات صحيحة بلغ 6680 صوتا، مقابل 1304 صوتا باطلا .

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بني سويف مصطفى شعبان القومى للمرأة الجمعيه العموميه اللجنة القضائية مجلس إدارة صلاح رشوان حمد صلاح رئيس هيئة

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