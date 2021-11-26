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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناهضة الختان ومشروع الادخار.. جهود فرع القومي للمرأة بـ بني سويف

جهود فرع القومى
جهود فرع القومى للمرأة

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية الجهود والأنشطة المتعددة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى خدمة القضايا النسائية، فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة،والذى تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التى أطلقها المجلس فى العديد من المجالات التى استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وذلك على مدار شهر نوفمبر الجاري.


وأوضحت مقررة الفرع أنه في مجال التمكين الاقتصادي، نظم فرع المجلس 8 ندوات عن مشروع الادخار والإقراض ومبادرة باب رزق، والتي استهدفت التعريف والتوعية بالمجموعة الادخارية والإقراض الرقمي لاختيار السيدات، استفاد منها 600 سيدة وفتاة، بقرى: البرانقة وصفط راشين، سدس الأمراء وطنسا ،زاوية الناوية، صفط راشين، قمن العروس والحكامنة والمسيد.

 

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وفي المجال الاجتماعى ومجابهة العنف ضد المرأة، نظم ندوة "مبادرة الاسرة أمن قومى"بشريف باشا"بجمعية تنمية المجتمع المحلى" والتى تهدف إلى أهمية معاملة الأزواج لبعضهم البعض استهدفت 20 سيدة ، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية تناولت التوعية بأضرار " ختان الاناث "بقرى بنى زايد وكفر ابوشهبة وبياض العرب ، وتم تدريب السيدات على رسائل حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الانات استهدفت عدد  30 رائدة ، علاوة على تنظيم حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث بالتنسيق مع هيئة كير بقرى بنى زايد وكفر أبو شهبة وبياض العرب ، وتم خلالها تنظيم  2400 زيارة  منزلية

وفي جانب  المساعدات الاجتماعية والقوافل الصحية  فقد قام فرع المجلس بتوزيع عدد 45 بطانية بقرى كوم أبو خلاد والحرجة.بمركز  ناصر ، بجانب عقدقافلة  طبية توعوية بقرية شريف باشا لدعم صحة المرأة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ومديرية الصحة استهدفت  200 سيدة ، بالإضافة إلى عقد  ندوة " الاستخدام الآمن لوسائل تكنولوجيا المعلومات " بقرى بنى سليمان الشرقية ومنشأة الأمراء وزاوية الناوية ومنشأة أبو مليح وبهبشين والفشن، بهدف التوعية  بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا فى ظل جائحة كورونا وطرق الوقاية واهمية الحصول على اللقاح ، وقد بلغ عدد المستهدفات  180 سيدة

تلقى مكتب الشكاوى بفرع المجلس أكثر من  20 شكوى مابين تحرش وأحوال شخصية ومشكلات للتضامن الاجتماعى ، حيث تم الاستجابة للشكاوى وإحالة 11 حكم قضائى لصالح الشاكيات إلى المحامين المتطوعين التابعين لفرع المجلس.

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