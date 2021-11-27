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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

آينشتاين
آينشتاين

لم يخلف «آينشتاين» بنظريته النسبية ثراءً علميًا وعقليًا فحسب بل خلقت مخطوطاته النادرة للنظرية صراعًا داخل المزادات في باريس على اقتنائها مقابل ملايين الدولارات.

 

مقابل 13 مليون دولار (ما يزيد عن 204 مليون جنيه)، تم بيع مخطوطة نادرة شارك في كتابتها «ألبرت أينشتاين» عن نظريته النسبية في المزاد العلني يوم الثلاثاء الماضي في باريس.

 

قامت دار المزادات «كريستيز» في باريس ببيع مخطوطة آينشتاين عن النظرية النسبية العامة إلى مشتر مجهول، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

 

وقالت كريستيز عبر موقعها على الإنترنت بأن مخطوطة العمل المكونة من 54 صفحة، والتي شارك في كتابتها آينشتاين وميشيل بيسو في الفترة بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914، كانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية النسبية العامة.

 

وأضافت كريستيز أن المخطوطة واحدة من اثنتين فقط من المخطوطات الباقية التي توثق نشأة النظرية وتقدم لمحة رائعة عن ذهن آينشتاين.

 

وكانت دار المزادات قد قدرت في وقت سابق قيمة المخطوطة بما يتراوح بين 2.4 مليون و3.5 مليون دولار.

 

في عام 2019، أقيم معرض بمناسبة الذكرى 140 لميلاد أينشتاين في شنجهاي بالصين، حيث تم عرض صفحات مكتوبة بخط اليد للنظرية النسبية العامة والمعادلة الشهيرة E = MC2 (مربعة).

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