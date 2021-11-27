مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

في حين يخشى العديد من الناس الثعابين يقوم البعض بتربيتهم وإطعامهم بل وحتى سقاية السام منهم مثل "ثعبان الكوبرا" بالماء.

انتشر مقطع فيديو مخيف على مواقع التواصل الاجتماعي لـ ثعبان كوبرا أسود يشرب من يد رجل يحمل كوبًا من الماء.

حصد مقطع فيديو صادم لرجل يسقى ثعبان كوبرا أسود من كوب ماء، مئات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع الذي تبلغ مدته 44 ثانية ترك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معجبين ومذهولين من طريقة شرب الكوبرا للماء.

بينما علق أحد المستخدمين: "من كان يعلم أن مشاهدة الثعابين وهي تشرب الماء يمكن أن يكون شيئًا مذهلا لمشاهدته".

وكتب آخر: "ثعبان جميل، هادئ وواثق بشكل مذهل."

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