اجتماع طارىء لحسم أزمة نتيجة العامرى فاروق فى انتخابات الأهلى

شهدت انتخابات الأهلي ازمة كبيرة عقب اعلان النتيجة وفوز قائمة محمود الخطيب كاملة والتي ضمت في امانة الصندوق خالد مرتجي فيما جاءت العضوية فوق السن محمد الدماطي وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد سراج ومحمد غزاوي ودكتور محمد شوقي وتضم العضوية تحت السن محمد الجارحي ومي عاطف.

اما الازمة فتخص منصب النائب والذي لم يترشح له سوى العامري فاروق ولكن اللائحة تشترط موافقة 25 % من أصوات الجمعية العمومية

وتكمن الازمة في هل يعتد نسبة 25% من الأصوات الصحيحة التي حضرت الجمعية العمومية ام سيلجأ القاضي رئيس اللجنة الانتخابية لطرح التصويت على منصب النائب من جديد ، الامر الذي اثار جدلا واسعا عقب اعلان النتيجة.

نتائج انتخابات النادي الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .



وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية.



وحسم العامرى فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

وجاء مجلس إدارة النادى الأهلي الجديد على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادى بـ 19 الف و800 صوت

العامري فاروق "محل الخلاف" نائبا للرئيس 19472 صوت

خالد مرتجي امينا للصندوق بـ 14 الف و250 صوت



العضوية فوق السن

الدكتور محمد شوقى بـ 18 ألف صوتا

محمد الغزاوى بـ 18 الف و87 صوتا

طارق قنديل 18 ألف و200 صوتا

حسام غالى 19 ألف صوت

مهند مجدى لـ 17 ألف صوتا

محمد الدماطي 19 الف صوتا

محمد سراج الدين 18 الف صوتا

العضوية تحت السن

محمد الجارحي بـ 18 ألف صوتا

مى عاطف بـ 14 ألف صوتا