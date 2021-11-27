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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: متابعة على مدار الساعة للوضع الوبائي.. واللقاح حائط الصد الأول

صدى البلد

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية،  بما فيها ارتداء القناع الواقي " الكمامة" ، والبعد البدني ، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح ، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم ، بشأن ما تم  الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم"أوميكرون".

وأشار إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر  ، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

أكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19 ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال " عبد الغفار " إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

الصحة الكمامة البعد البدني التدابير فيروس

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