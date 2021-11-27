ماليزيا تعلن تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

قررت ماليزيا تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، وزيمبابوي، اعتبارا من اليوم السبت؛ وسط مخاوف من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - إن تعليق الرحلات بمثابة السعي الجاد من قبل الحكومة الماليزية إلى تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة على مناطقها الحدودية، لا سيما للمسافرين الذين يصلون إلى هذه البلاد.

وأضاف أن ثلاث دول أعلنت عن حالات إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد منها جنوب أفريقيا (77 حالة)، وبوتسوانا (4 حالات)، وهونج كونج (حالتان)، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أية حالات تتعلق بالمتحور في ماليزيا بناء على المراقبة التي أجرتها وزارة الصحة الماليزية حتى أمس الجمعة.



وأوضح أنه تم تعليق السماح بدخول البلاد لغير المواطنين من القادمين بشكل مباشر أو غير مباشر في غضون 14 يوما من الدول المشار إليها، مشيرا إلى أن الحكومة الماليزية ستسمح للمواطنين والمقيمين الماليزيين بدخول البلاد بعد زيارة تلك البلدان، بشرط أن يخضعوا لحجر صحي إلزامي في محطات الحجر الصحي المخصصة بغض النظر عن حالة التحصين.