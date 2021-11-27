التأمين الصحي في عامه الثاني.. 8 ملايين خدمة للبسطاء..وميكنة 100% من الوحدات والمراكز

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: إنه في القريب العاجل سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحي في الأقصر ، وأسوان موضحاً إن هناك عددا من دول العالم سعت لتطبيق ونشر المنظومة الصحية وفشل البعض ونجاح البعض الآخر ، ومن الدول التي نجحت في البدء في التغطية الصحية الشاملة الدولة المصرية بفضل الرؤية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل ، وكانت بداية الحلم من محافظة بورسعيد .

وتابع السبكي، قائلاً : تم إجراء كما يقرب من 8 ملايين خدمة طبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، بشكل لائق بالشعب المصري ، وهذا نتاج تضافر كل مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لافتاً إلى أن العمل في منظومة التامين الصحي الجديدة هدفها الأول الجودة والاعتماد .

وأشار السبكي إلي أن مستشفى النصر ضمن منظومة التأمين الصحي أول مستشفى في مصر حصلت علي الاعتماد من هيئة الجودة ، لافتاً إلي ان هذا الإنجاز برهن أن الجودة ليست حكر علي قطاع بعينه فهناك مستشفيات حكومية قادرة علي إنجاز هذا الأمر .

وتابع السبكي الجودة لم تكون الهدف الأوحد فهناك متابعة مستمرة علي رضاء المنتفعين من المنظومة ، ورصد للشكاوي التي ترصدها المنظومة والعمل علي حلها موضحاً إن التحول الرقمي ، والاتجاه نحو الحلول الرقمية شهد نجاح كبير وتم ميكنة 100% من الوحدات والمراكز وأقسام الطواريء ، وهذا نتاج مشترك بين مؤسسات الدولة .

وأضاف السبكي أنه تم اعتماد 15 منشآة صحية تابعة للهيئة تشمل "مستشفى النصر التخصصي للأطفال"، إضافة إلى مراكز ووحدات طب أسرة "شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، حوض بدران، شمال الحرية، الكويت، عمر بن الخطاب، العرب" بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لاجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والتي تضاهي أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف السبكي خلال حفل ، تسليم جوائز للمنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.