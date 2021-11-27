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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب الجزائر تصل الدوحة استعدادا لبطولة كأس العرب.. صور

بعثة منتخب الجزائر
بعثة منتخب الجزائر تصل الدوحة

وصلت صباح اليوم، السبت، بعثة المنتخب الجزائري للمحليين، إلى العاصمة القطرية “الدوحة”، عبر طائرة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وتستعد الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقررة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، 2021 في الدوحة.

وكان اللاعبين الجزائريين الناشطين في بطولات الخليج العربي، قد الحقوا أمس الجمعة بقطر، ليجتمعوا اليوم ببقية زملائهم.

قائمة منتخب الجزائر المشاركة في كأس العرب

- حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي، عبد الرحمن مجادل ومصطفى زغبة.

- خط الدفاع: جمال بن العمري، مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، محمد توقاي، إلياس شتي وعبد القادر بدران.

- خط الوسط: مهدي عبيد، سفيان بن دبكة، زكرياء دراوي وحسام مريزيق.

- خط الهجوم: طيب مزياني، بغداد بونجاح، أمير سعيود، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، زكرياء بوتمان، مروان زروقي وهلال سوداني.

المنتخب الجزائرى الدوحة الجزائر بطولة كأس العرب كأس العرب

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