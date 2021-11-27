توزيع 3 سيارات كسح مياه ومقطورة كهرباء على مجالس المدن بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة السادسة من السيارات التي تسلمتها المحافظة، من الخطة الاستثمارية، وعددهم 3 سيارات كسح مياه 10م كل منهم، بالإضافة إلى مقطورة كهرباء محمل عليها سلم، وقد سبق توفير 23سيارة نقل القمامة سعة 5 طن، تم توزيعها على مجالس المدن، من الخطة الاستثمارية، بالإضافة ل 3 سيارات الكسح.

جاء لك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة بكفر الشيخ، وأيسر بكير، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، لسيارات نقل القمامة وسيارات الكسح.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، بالإضافة،لسيارات الكسح من خلال الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، ليصل عدد السيارات التي وردت للمحافظة خلال 3 دفعات، 23 سيارة حمولة 5طن، بالإضافة إلى 6سيارات كسح مياه، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصاً على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالينا بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصاً على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.

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