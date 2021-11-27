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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إنقاذ مريض يعاني من ورم نازف في الكبد بمستشفي كفر الشيخ الجامعي.. صور

عميد طب كفر الشيخ
عميد طب كفر الشيخ مع فريق الأشعة التشخيصية والتداخلية

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في إنقاذ حياة مريض يعاني من ورم نافذ في الكبد من خلال العلاج عن طريق القسطرة وعمل سد شرياني للسيطرة على النزيف دون الحاجة إلى التداخلات الجراحية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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وضم الفريق الطبي، كلاً من الدكتور محمود غلاب، استشاري ومدرس الأشعة التشخيصية التداخلية بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو أمين، معيد بقسم الأشعة التشخيصية التداخلية، والدكتور محمد الصيرفي، طبيب مقيم بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وتمكن الفريق الطبي من حقن الشريان المغذي لورم الكبد selective embolization والتحكم في نزيف شديد بعد فشل الطرق التقليدية من نقل دم و مثبطات التجلط وتم خروج المريض من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

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