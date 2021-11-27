كفر الشيخ تنظم مهرجان في حب مصر بمشاركة فرق الكشافة بـ4 محافظات

نظمت جمعية الكشافة الجوية المصرية، يوم في حب مصر بمدينة دسوق، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وحضر الفعاليات، القائد علاء الدين حمودة، كبير مفوضي الكشافة الجوية، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، والمحاسب أحمد سلطان، نائب رئيس المدينة، والقائد رمضان عبد الغنى، والقائد محمد المصري، قائد القطاع، والقائد نهال القصير ، وفرق محافظات مطروح ، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وعدد من قادة الفرق الكشفية وقائد المهرجان.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة كشفية شارك فيها أشبال وكشافة وجوالة الكشافة الجوية من محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ من مدخل مدينة دسوق شارع الجيش والميدان الإبراهيمي حتى مجلس مدينة دسوق، وانتهت باستقبالهم داخل حديقة الأسرة والطفولة، أعقبها ندوات ثقافية للمشاركين بقاعة الاحتفالات بحديقة الأسرة والطفولة عن فيروس كورونا كوفيد 19 وأهم الأعراض وطرق العدوى، وتم تكريم عدد من المسئولين.

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