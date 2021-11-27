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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح مركز التدريب

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام بمدينة الزقازيق وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته لإستقبال المتدربين من العاملين بالجهاز الإداري.

 

وتفقد المحافظ ومرافقوه قاعات التدريب بالمركز بعدد 3 قاعات تم انشاؤها وفقاً لأحدث التصميمات الهندسية الحديثة وكذلك الرامب المخصص لذوي الهمم لمساعدتهم في التنقل والحركة وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

 

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وأشاد محافظ الشرقية بخطة تطوير ورفع كفاءة المركز والتي جاءت لإستيعاب أكبر عدد من المتدربين وتعظيم الإستفادة من الدورات التي يقدمها المركز لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وأشار إلى أن الهدف من الدورات المقدمة تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين والتدريب على إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثه لضبط منظومة العمل ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة و لتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتي فى قلب عملية الإصلاح الإداري.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية يهدف إلى ( نشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء – تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة – قياس أثر التدريب وفاعليته علي الفرد والمؤسسة – تقديم الإستشارات التدريبية في مجالي التدريب المباشر والإفتراضي – إعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية – إعداد مدربين طبقا للمعايير الدولية ) وذلك للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

 

حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية.

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