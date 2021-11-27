حبيب ضحكاتي.. شاهد زوجة راغب علامة بإطلالة رومانسية

نشرت جيهان زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها.



وظهرت جيهان باطلالة رومانسية بصحبة زوجها وعلقت: "حبيب ضحكاتي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.