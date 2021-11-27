صبا مبارك تلتقط صورا مع جمهور مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

استجابت الفنانة صبا مبارك، لطلب جمهور فيلمها "بنات عبد الرحمن" المعروض بمهرجان القاهرة اليوم، وذهبت لتلتقط معهم السيلفي والصور التذكارية.

ويعرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، اليوم لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كلا من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار إلى أن زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول "برام وحمزة" بجوائز دولية.