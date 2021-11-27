سمير صبري: رؤية نيللي بمهرجان القاهرة السينمائي أعادتني 40 سنة للوراء

قال الفنان سمير صبري، إنه سعيد للغاية بتسلم الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وتابع صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" "كنت مصابا في ركبتي خلال مهرجان القاهرة السينمائي وكنت تعبان، مكنتش عارف هدخل إزاي، ولما شفت الفنانة نيللي لقيت نفسي بمشي ونسيت الألم والوجع والمرض".

واستطرد سمير صبري:" سررت للغاية برؤية الفنانة نيللي، مردفا:" رؤيتها أعادتني 40 سنة للوراء".



وأشار الفنان سمير صبري إلي أنه مثل مع نيللي 14 فيلما جميعها أفلام في غاية التميز والرقي وبها الكثير من الأدوار الناجحة والشخصيات المختلفة.