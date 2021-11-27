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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريدة وائل: تعاهدنا على التتويج بلقب دوري المرتبط لإسعاد جماهير الأهلي

صدى البلد

أكدت فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق لعب مباراة كبيرة أمام سبورتنج، ونجح في الفوز باللقب بجدارة، ليحقق لقب بطولة دوري المرتبط.

وقالت فريدة إن سبورتنج منافس قوي على كل البطولات هذا الموسم، والمباراة كانت قوية وحافلة بالندية، لكن الأهلي كان يخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز وحسم اللقب، وهو ما تحقق في النهاية بفضل مجهود لاعبات الفريق.

وأضافت أن علي هاشم، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبات بالتركيز وحسم البطولة، وتحدث معهن قبل اللقاء لتحفيزهن على تحقيق المكسب.

وأوضحت أن الأهلي يتطلع لحصد المزيد من البطولات هذا الموسم، موجهة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعمهن خلال الفترة الماضية.

وفاز «سيدات سلة الأهلي» على سبورتنج بنتيجة 83-62، ليحقق لقب بطولة دوري المرتبط.

فريدة وائل النادي الأهلي سبورتنج بطولة دوري المرتبط الأهلى

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