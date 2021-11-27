وزير الإنتاج الحربي: عدد الشركات المشاركة بـ«إيديكس» يتجاوز 400 شركة من 42 دولة|فيديو

متوقع زيارته 30 ألف زائر

أكد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن النسخة الجديدة تشير التوقعات إلى أنها ستكون صورة أكبر وأكثر تطورًا بالمقارنة بالنسخة الأولى، لافتًا إلى أن البيانات تشير إلى أن عدد الشركات يتجاوز 400 شركة من 42 دولة ومتوقع أن يكون حجم الزائرين 30 ألف زائر.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «الصدي»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»،: أن الجناح المصري يمثل 15% من مساحة المعرض الكلية، والتي تشمل عدة جهات أبرزها وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وشركة الترسانة البحرية وجهاز الخدمات والصناعات البحرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وسلاح المركبات.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم الترويج للمعرض فى معارض السلاح الأخرى والذي كان آخرها دبي للطيران وإديكس كوريا والإمارات، موضحًا أن توجيهات الرئيس بتصنيع وتعميق صناعة السلاح في مصر تسعى دائمًا لإقامة شراكات تصنيعية في خطوط إنتاجها مستغلين الموارد البشرية الماهرة التي نمتلكها في إخراج منتجات بجودة عالية.

