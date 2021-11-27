خالد عليش عن احتجازه في جنوب أفريقيا: برنامجنا السياحي مستمر.. فيديو

علق الإعلامي خالد عليش، على أزمة احتجازه في جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، قائلا: "إحنا تمام ومفيش حاجه".

وأضاف "عليش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان المفروض نسافر غدا على دبي، لكن أرسلوا لنا إيميل أن الإمارات أوقفت الطيران، قولنا نروح على القاهرة، فجأة مصر للطيران أوقفت الطيران".

وأشار: "هركب طيران بكرا وهنزل ترانزيت في أديس أبابا، ومن هناك هركب طيران مصر للطيران للقاهرة"، مردفا: "مستغربين أن الناس بدأت تكتب عننا بشكل سيء".

أوضح: "برنامجنا السياحي مستمر، وبدل ما هنروح الإمارات هنعدي على القاهرة، وبعدين هنفكر نروح فين".