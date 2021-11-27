بابتسامة مشرقة.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة كعادتها.



وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة وهي مستلقية علي ظهرها، بإطلالة رياضية مميزة نالت إعجاب متابعيها.



وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.



وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.