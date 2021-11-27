رشوان توفيق: أعتبر أمي من أولياء الله الصالحين..وورث منها الرؤية في المنام

تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن علاقته بوالدته قائلا «باعتبرها من أولياء الله الصالحين، وورثت عنها أحداث أراها فى المنام تتحقق فى الواقع».

وكشف رشوان توفيق خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» علاقته بوالدته ووالده، قال رشوان توفيق، إنه ولد في عام 1933 من مواليد حي السيدة زينب، موضحا أن الله عز وجل كرمه بـ والدته، وورث منها الرؤيا في المنام، ويدعي لوالديه يوميا.

وعن ابنه الذي توفى سنة 2000، قال رشوان توفيق، إنه كان ملاكا يسير على الأرض، وحلمت أنه هيموت قبل ما يموت"، مضيفا أن والده توفي منذ عام 56، ومن وقت وفاته، يراه فى المنام يوميا.

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، “بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي لاني عشت للأولادى”.