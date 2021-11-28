علي جمعة: المرأة إذا شاركت في نفقة البيت فلا قوامة كاملة للرجل.. فيديو

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قوله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن المرأة إذا أنفقت على المنزل أو شاركت فيه فلا تكون قوامة الرجل كاملة، لأن النفقة كاملة واجبة على الرجل، فالقوامة معناها القيادة، والقيادة تكون من الرجل الذي له القرار النهائي في المنزل.

وأكد أن الرجل يسعى ويتعب ويأتي بقوام البيت من نفقة ومأكل ومشرب وعلاج، فنحن نأخذ من الرجل ثمرة حياته وله أن يكون قائدا لمركب المنزل فيطاع كلامه في كل شئ.

وأوضح، أن نزول المرأة إلى العمل ومشاركتها في النفقة سواء من من راتب العمل أو من ثروتها، فهنا يأتي التفاهم والمشاورة وليس الإكراه على الطاعة.

وتابع: فمثلا: قرار دخول الأبناء المدارس، وكيفية اختيار المدرسة التي سيلتحقون بها وعلى قدر دخلهم فقد يتوقف دخل الرجل عند حد معين من النفقة وقد تشاركه الزوجة بالأموال.