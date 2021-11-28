صحة النواب:عدد المصابين بمتحور كورونا الجديد بجنوب أفريقيا لا يتعدى 100 حالة

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل متحور كورونا الجديد " أوميكرون".

وقال أشرف حاتم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" المتحور الجديد لا زال محل الدراسة، للتعرف على خطورته، وتعتبر خطوة منع الطيران المباشر مع جنوب أفريقيا، خطوة مهمة لمنع دخول متحور كورونا الجديد إلى البلاد.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،:" فيروس كورونا في حالة تحور مستمر، لأنه فيروس تنفسي، وفيما يتعلق بالمتحور الجديد "أوميكرون"، حدث في جنوب أفريقيا بسبب نقص المناعة، وعدد حالات الإصابة به هناك لا تتعدى 100 حالة.

وأشار أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن متحور دلتا الآن يوجد في كل دول العالم بعد انتشاره.