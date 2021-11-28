رئيس تطوير الوافدين مشاركًا في الندوة الدولية للغة العربية في أمريكا اللاتينية

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، في الندوة الدولية للغة العربية في أمريكا اللاتينية.

وعقدت الندوة، بتنظيم من الجمعية الدولية لأقسام العربية، عبر منصة زووم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وبمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات وأكاديميين، ومتخصصين في مجال اللغة العربية، من الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.



وشاركت عميد العلوم الإسلامية للوافدين في الندوة بكلمة بعنوان(الشراكات العلمية والثقافية بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية والثقافية في أمريكا اللاتينية).

وتهدف الندوة، إلى مناقشة بعض الموضوعات والقضايا التي تتعلق باللغة العربية وآدابها؛ لتأصيل التواصل العلمي والأكاديمي بين الجامعات والكليات والأقسام في الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية؛ وذلك للقيام بالشركات البحثية المتنوعة وفتح الفرص التجارية والثقافية بين الدول المختلفة.