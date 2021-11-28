كنت بموت وجهزولي التربة.. ياسمين عبد العزيز تتحدث عن رحلتها بين الحياة والموت لأول مرة

قولت لاخويا خلي بالك من ولادي

تحل الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، لتكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

وقالت "ياسمين عبد العزيز" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" : "أنا كنت بموت، جاءت لي رسالة، والتربي كان بيجهز لي التربة وكان عندي صدمة".

وتحدثت "ياسمين عبد العزيز"، عن فترة مرضها الصعبة التي مرت بها، بين الألم والوجع، مضيفة :"قولت لاخويا الكبير خلي بالك من ولادي لانهم أول الأشخاص اللي فكرت فيهم" .

الناس كلها كانت بتدعي لي بالشفاء

وتابعت "ياسمين عبد العزيز " : "مش قادرة أصدق اني في البرنامج وبتكلم في موضوع زي ده وعن فترة مرضي، والناس كلها كانت بتدعي لي بالشفاء، وكنت بقوي نفسي طوال الوقت لتخطي المحنة".

وأكملت "ياسمين عبد العزيز" :"ثلاثة أشياء لا تشترى بالفلوس وهم "الصحة وحب الناس والإحترام"، مؤكدة أن الفنان أحمد العوضي كان بجانبها طوال الوقت.