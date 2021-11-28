عيار 24 يسجل 902 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 28- 11 - 2021 ، في القاهرة والمحافظات.

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 789 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6312 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27-11-2021، في مصر تراجعاً كبيرا مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.