كاتب صحفى : كافة المشروعات القومية نابعة من رؤية مستقبلية

قال محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن كافة المشروعات القومية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت نابعة من رؤية مستقبلية وثبت جدواها ومزاياها العظيمة فى كافة القطاعات .

وأوضح محمد مصطفى ، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية صدى البلد أنه لولا وجود المشروعات القومية لما كانت مصر تستطيع التكيف مع كافة التحديات الدولية وفى مقدمتها المشروعات الزراعية .

وأشار محمد مصطفى ، إلى أنه تم اتخاذ قرارات بشأن المضى فى تطوير قطاع الزراعة لم يقتصر الأمر على هذا القطاع ولكن ضم قطاع الأسمدة ، التقاوى ، الصرف المغطى ، تبطين الترع ، 100 ألف صوبة زراعية ، رفع المياه فى شبه جزيرة سيناء وغيرها من المحاور الزراعية ضمن حلقات ضخمة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين .