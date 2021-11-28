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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح الهناجر يحتضن توقيع ومناقشة «شارع نوبار» لـ شريف عارف

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يحتضن مسرح مركز "الهناجر" للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، في السادسة من مساء يوم الخميس 9 ديسمبر المقبل، حفل توقيع ومناقشة رواية "شارع نوبار"  للكاتب شريف عارف، الصادرة عن دار "بتانة"، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والأدب والكتاب والاعلاميين.  

ويقول الكاتب شريف عارف، إن روايته الأولى "شارع نوبار"، تدور أحداثها خلال سنوات ثورة 1919، داخل هيكل التنظيم السري للثورة، الذي يمثل لغزاً حتى اليوم، وتكشف عن زوايا جديدة لهذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ مصر، والرواية لها طابع فني خاص، حيث تتضمن مجموعة من الوثائق النادرة ومنشورات الثورة الأصلية المطبوعة في حينها ، في إطار لوحة كاملة من الكتابة الوصفية للمجتمع وعاداته وتقاليدة وأطيافه السياسية والدينية، المؤثرة في تلك الحقبة.

ويؤكد شريف عارف أن رواية " شارع نوبار" ستحدث جدلاً كبيراً في قضايا عليها خلاف تاريخي، وستحاول فك رموز الغموض الذي يحيط بها. 

وقال الناشر الدكتور عاطف عبيد إن الكاتب شريف عارف تميز بأسلوبه الخاص في التحقيق الوثائقي، وهو ما انعكس على كتابته للنص الأدبي في "شارع نوبار" وسرده للواقع المصري قبل مائة عام .

والكاتب شريف عارف صدرت له أكثر من عشرة مؤلفات تنوعت بين السياسية والوثائقية، وحقق في عدد من وثائق جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدموي، وحصل على عدد كبير من جوائز الصحافة، ورواية "شارع نوبار" هي أولى رواياته.

قطاع شئون الانتاج الثقافي وزارة الثقافة رواية شارع نوبار للكاتب شريف عارف دار بتانة

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