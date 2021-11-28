عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فعاليات مهرجان القاهرة.. عرض فيلم «أخوات» لأول مرة بالشرق الأوسط اليوم

أبطال فيلم أخوات
أبطال فيلم أخوات

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "أخوات" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أخوات" من إخراج دينا دوما، وإنتاج مقدونيا الشمالية، وكوسوفو، والجبل الأسود، والفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الأولى للمخرجة دينا دوما، حيث تستكشف أحداث الفيلم، روابط الصداقة التي تربط بين فتاتين في مرحلة المراهقة، بينما يتخطين سن الطفولة إلى الشباب في عصر انتشرت فيه منصات التواصل الاجتماعي.

"اخوات" مرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أو ثان، ومدته تبلغ 90 دقيقية، فيما من المقرر أن يبدأ عرضه الساعة 12:30 مساء بالمسرح الكبير، وتعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين في الساعة الـ 9:30 مساء بسينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

تشهد فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 43 والتى تقام تحت رعاية وزارة الثقافة بدار الاوبرا المصرية عديد من عروض الأفلام والحلقات النقاشية والندوات. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه الفعاليات لليوم الثانى من مهرجان القاهرة. 

حلقة نقاشية 

تعقد ندوة للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، السيناريست هاني سرحان، وذلك ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما وتقام الندوة تحت عنوان “مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية” ويديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، حيث يتولى مهمة مناقشة المتحدثين والحضور بهذه الحلقة، كما يتلقى بعض الأسئلة من الجمهور.

عروض الأفلام 

كما يعرض عدد من الأفلام فى مختلف المسابقات ولعل من ابرز هذه الافلام "من إخراج هالة جلال وتدور أحداثه حول فتاتين تعيشان في العاصمة وتعاني كل منهن من مشكلات المجتمع المصري مثل التحرش، والعنف وغيرهم

يعرض الفيلم ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في تمام الساعة 4 عصرًا في المسرح الصغير.

مهرجان القاهرة فيلم اخوات أفلام المسابقة الدولية فعاليات مهرجان القاهرة الهرم البرونزي

ترشيحاتنا

فى الاجتماع الأول بالأهلي.. 5 ملفات أمام مجلس الخطيب بعد إعادة انتخابه

أوميكرون.. لماذا يثير متحور كورونا الجديد مخاوف العالم؟

تفاصيل تعليق السعودية الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول الأفريقية

بدأت ببكاء وانتهت ببكاء.. رحلة شادية مع مهرجان القاهرة السينمائي | نوستالجيا

دبح القطة.. شوبير يوجه رسالة صادمة لـ كيروش قبل انطلاق بطولة كأس العرب

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

بعد قضية الحجر على والدها.. رسالة هبة رشوان لـ شقيقتها على الهواء

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. طالبة في الجامعة بملابس النوم.. ورجل يستدعي الإسعاف 39 مرة لطلب غريب

فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ