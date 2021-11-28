عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فاعليات ورشة عمل "تراث حي .. مجتمعات حية" بالأقصر|صور

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الاحد فاعليات ورشة العمل التى تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاشتراك مع وزارة السياحة والاثار المصرية عن خطتها لإطلاق فعاليات  بمحافظة الأقصر تحت عنوان " تراث حي .. مجتمعات حية"  ياتى ذلك في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.

بحضور اوليفيه ميسمير مدير مشروع الإدارة المتكاملة السياحة الثقافية و الصيد مستنصر بارما ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

مهندس ديكور طريق الكباش : انتظروا إقبالا سياحيا كبيرا على الٱقصر.. فيديو

غدا.. انطلاق فعاليات ورشة عمل الوكالة الأمريكية ووزارة السياحة فى الأقصر

وتعد ورشة عمل المشاركة المجتمعية أولي فعاليات التواصل المباشر مع الجمهور في الوجهات المستهدفة للتعرف على الفرص المتاحة من خلال المشروع من تدريب وبناء قدرات للمجتمع المحلي لتعزيز مشاركته في السياحة الثقافية و توفير الفرص الملائمة لممارسين الأنشطة المختلفة المرتبطة بالسياحة.

و أفادت الوكالة بأن ذلك يأتي من التزامنا بدعم قطاع السياحة الحيوي في مصر، وآلاف الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع ، والتراث العالمي الذي تمثله الآثار و المعالم الثقافية في مصر، حيث أسهمنا  بالتعاون مع وزارة الآثار في عدد من مشروعات التأهيل  والتدريب.


وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية هو الأول من نوعه في مصر مشيرة إلي أنه يضع أطر متكاملة وسياسات تنفيذية محددة لإدارة السياحة الثقافية في مصر في مواقع القاهرة التاريخية و الأقصر بهدف خلق تجربة سياحية فريدة وأصيلة للزائر بما يعد مواكبة للاتجاه العالمي في هذا المجال .كما يهدف إلي  تعزيز جهود الحكومة في بناء شراكات مع القطاع الخاص في مجال السياحة الثقافية لتحقيق عوائد اقتصادية تضمن استدامة تنمية هذه المناطق التراثية.

وأكد البيان أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل عدد من مواقع التراث الثقافي وإحيائها وتحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تشجيع الاستثمار في التراث والترويج السياحي لتلك المناطق، كما يهتم بتطوير وابتكار منتجات سياحية متنوعة تعتمد على الموروث الشعبي الخاص بقاطني المناطق المستهدفة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لهم بما يعزز مشاركتهم في السياحة الثقافية المستدامة.
ويهدف المشروع أيضا إلي بناء قدرات العاملين في قطاع السياحة في المناطق المختارة وتأهيلهم ومساعدتهم في عمليات التسويق لمنتجاتهم بما يدر عليهم دخلا ويساهم في توفير حياة كريمة.

وأشار البيان إلي أن الوكالة سوف تساهم في النهوض بهذه المناطق من خلال الترويج لها علي منصات التواصل الاجتماعي وإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بها بهدف جذب السياح.

و أفاد مستنصر بارما ممثل الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية : "تكثف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهودها على تهيئة المواقع الأثرية وتعزيز دور السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وفرص العمل حيث تخلق السياحة ملايين الوظائف وتضخ مليارات الدولارات بالعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.
علي  مدى السنوات الـ 25 الماضية، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على عشرات مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر ، من أسوان إلى الإسكندرية"

 

IMG20211128111714
IMG20211128111714
IMG20211128111712
IMG20211128111712
IMG20211128111704
IMG20211128111704
IMG20211128111705
IMG20211128111705
IMG20211128111205
IMG20211128111205
IMG20211128111101
IMG20211128111101
IMG20211128111204
IMG20211128111204
IMG20211128111057
IMG20211128111057
IMG20211128110754
IMG20211128110754
IMG20211128110733
IMG20211128110733
IMG20211128110728
IMG20211128110728
الأقصر القطاع الخاص محافظة الاقصر السياحة الثقافية وزارة السياحة والآثار مشروعات الوكالة الامريكية بالأقصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ترشيحاتنا

BMW تنشر مزيدا من الصور التشويقية لسيارة XM

بعد تسجيله هدفين.. جوتا يطارد محمد صلاح على الأكثر تسجيلا الموسم الحالي

شاهد.. عروض لـ "الخيل وكلاب الحراسة" أمام طلاب المدارس بالمؤسسات الشرطية

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

طارق شوقي يستعين بفنلندا في تطوير التعليم.. تفاصيل

فتح مستشفيات الشرطة للكشف علي الأطفال بالمجان لمدة 3 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

بعد قضية الحجر على والدها.. رسالة هبة رشوان لـ شقيقتها على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ