مخرجة فيلم بلوغ تكشف كواليس انضمام 5 مخرجات للعمل

أكدت المخرجة السعودية جواهر العامرى أن فكرة ادماج خمسة أفلام لمخرجات سعوديات في فيلم واحد يحمل اسم بلوغ لم يكن أمر جديد بالنسبة لها.

وتابعت المخرجة السعودية جواهر العامرى في تصريحات خاصة لصدي البلد أن فكرة ضم الأفلام القصيرة الخمسة الي فيلم واحد أمر متبع في العالم الغربي لم يشكل الأمر أزمة بالنسبة لها ، خاصة وأنها شاهدت أفلام أجنبية قامت علي تلك الفكرة وحظت علي إعجابها.

وأضافت جواهر العامرى أن إدارة مهرجان البحر الأحمر هي صاحبة الفكرة، حيث قامت بفتح باب التقديم لمشاريع، ثم وصلت التصفيات الي تلك الأفلام الخمسة وتم ضمها إلي فيلم واحد.

وكان قد افتتح فيلم بلوغ أولى عروض مسابقة أفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، والتى من المقرر ان تقام من الفترة 26 نوفمبر الى 5 ديسمبر .

وعرض فيلم بلوغ ليلة أمس على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية ، الفيلم السعودي بلوغ ، والذى يعرض خارج المسابقة الرسمية .

فيلم بلوغ من إخراج 5 مخرجات ،وهن : سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير

ويعرض فيلم بلوغ عالميا لأول مرة، فيما تدور أحداثه حول خمس قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف