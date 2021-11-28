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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المرور السعودي ينصح قائدي المركبات بهذه الإجراءات قبل وأثناء الرحلات الطويلة

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، بعض النصائح لقائدي المركبات باتخاذ بعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل وأثناء الرحلات الطويلة لزيادة السلامة المرورية، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي ، أن هذه الإجراءات الاحترازية تتضمن التالي:

 

- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة

- فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها

- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية

- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وكذلك أخذ فترات استراحة أثناءها

- استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب

 

وكانت الإدارة ، قد أعلنت من قبل عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وأتى أظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.

 

وشددت اللائحة ، على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، وذلك عن طريق البرنامج التقني، وألزمته بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي من خلال اللائحة ضرورة أن تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات غير المسجلة، بينما يتولى الفني المختص قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.

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