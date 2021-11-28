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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أوميكرون.. إسلام عنان يكشف مدى فاعلية لقاح كورونا للوقاية من المتحور الجديد

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن متحور أوميكرون يظهر في دول جديدة، والعالم في مواجهة متحور كورونا الأخطر.

وأضاف إسلام عنان، في حوار غير سكايب، لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن انتشار أوميكرون كبير ولقط العدوى أكبر، لافتا إلى أن اللقاحات ستكون أقل فاعلية في التعامل مع هذا المتحور.

وتابع الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن هولندا اول دولة ترصد عدد كبير من المتحور أوميكرون بعد جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن العلم يحتاج من 100 يوم إلى 150 يوما لكي نخرج بنوع جديد من اللقاح للتعامل مع المتحور الجديد الأخطر.

وأكمل الدكتور إسلام عنان، أن التخوف من متحور كورونا أوميكرون سببه سرعة انتشاره وسهولة نقل العدوى، مستدركا أن بطء في عملية تطعيم مواطني العالم جزء من أسباب  في ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون.


وجاوب الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، على سؤال بشأن انه :"هل الحاصل على لقاح كورونا محمي من متحور أوميكرون"، قائلا : “الحاصل على اللقاح محمي بنسبة كبيرة ضد هذا المتحور الجديد، لافتا إلى أن متحور كورونا أوميكرون الجديد يصيب الجهاز التنفسي”.
 

اسلام عنان متحور اوميكرون فيروس فيروس كورونا انتشار الأوبئة

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