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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2000 عبوة جبن بمصنع يستخدم خامات منتهية الصلاحية في طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، من ضبط 2000 عبوة جبن مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل مصنع بير سلم لإنتاج الألبان والجبن يستخدم خامات منتهية الصلاحية وغير مصرح بها بمدينة طنطا.

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تلقى المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة إخطارا من الرقابة التموينية بالمديرية ، بورود معلومات تفيد قيام مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان المغشوشة والمقلدة، مستخدما في ذلك خامات وسلع غذائية مجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعيه حيازتهـا أو مصدرها، تمهيدا لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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عقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة المصنع المشار إليه تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالغربية ، بالاشتراك مع لجنة فنية من مفتشي الأغذية وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدورقرار بشأنها

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