نهال حافظ تكشف طرق المحافظة على نضارة البشرة ..فيديو

كشفت الدكتورة نهال حافظ أخصائى تغذية علاجية، كيفية الحفاظ على نضارة الوجه اثناء اتباع نظام غذائي لـ إنقاص الوزن.

وقالت نهال حافظ في حوارها مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة "صدى البلد "،:" هناك بعض الحالات التي ترغب في فقدان الوزن تفقد دهونا كثيرة من الوجه بشكل أكبر من الجسم أثناء فقدان الوزن".

وأضافت حافظ :" يجب أن يسير الفرد على نظام صحي به خضار وفاكهة وفيتامينات للحفاظ على معدل فقدان الوزن بشكل صحيح ومن الضروري اتباع نظام صحي مع شركة متخصصة مثل أون تارجت فارما لفقدان الوزن بطريقة صحيحة “، مضيفة:”: مش أي نظام صحي يناسب شخص يناسب شخص آخر".

وتابعت:" معظم الحوامل يكون لديهن زيادة غير طبيعية في الوزن بعد الولادة وذلك يكون بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة والسكريات خلال فترة الحمل وهذا أمر غير صحي ولابد من تناول الأطعمة بشكل صحي بما يفيد صحتها وصحة الجنين ".