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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أسهل طريقة لـ تسجيل المكالمات على أندرويد باستخدام تروكولر Truecaller

ميزة تسجيل المكالمات
ميزة تسجيل المكالمات على تروكولر

أضاف تطبيق تروكولر Truecaller مؤخرا ميزة مجانية جديدة، تتيح للمستخدمين الذين لديهم حساب مسجل على التطبيق تسجيل المكالمات الواردة والصادرة، وهي خاصية أتاحها تطبيق تحديد هوية المتصل في السابق لمستخدمي الإصدار المتميز Truecaller Premium.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، تقدم شركة تروكولر لمستخدمي الإصدار المجاني من التطبيق، ميزة لتسجيل جميع المكالمات وحفظ التسجيلات محليا على هواتف أندرويد، وهي متاحة حاليا على أي هاتف ذكي يعمل بإصدار Android 5.1 والإصدارات الأحدث.

 

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كيفية إعداد ميزة تسجيل المكالمات على تروكولر


يسمح تروكولر للمستخدمين بتسجيل المكالمات يدويا إلى جانب القدرة على تعيين الخاصية على ميزة التسجيل التلقائي، ولكن قبل تفعيل ميزة تسجيل المكالمات على Truecaller، ستحتاج إلى القيام ببعض الخطوات على هاتفك الأندرويد أولا، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: قم أولا بفتح تطبيق الإعدادات Settings، على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ثم انقر على قسم “إمكانية الوصول Accessibility”.

الخطوة الثاانية: ضمن قسم التطبيقات التي تم تنزيلها، ستظهر لك ميزة Truecaller Call Recording قم بالنقر على فوق الخيار لتمكينه.

الخطوة الثالثة: الآن، ستظهر ميزة تسجيل المكالمات ضمن إعدادات تطبيق تروكولر، انقر عليها.

الخطوة الرابعة: بمجرد النقر عليها، اضغط على زر “إعداد Set up”، ولاستخدام هذه الميزة سيُطلب منك تروكولر منحه بعض الأذونات مثل الوصول إلى الميكروفون، وبعد منحه الأذونات المطلوبة يمكنك استخدام ميزة تسجيل المكالمات لكل مكالمة واردة أو صادرة على هاتفك يدويًا.

كيفية تفعيل ميزة تسجيل المكالمات على تروكولر تلقائيا

تعد ميزة التسجيل التلقائي على تروكولر أفضل من تمكين ميزة التسجيل يدويا لكل مكالمة لأنه من الممكن أن ينسي المستخدم النقر على زر تشغيل الميزة.

ولكن بمجرد الانتهاء من خطوات إعداد الميزة المذكورة أعلاه على هاتفك، بدلا من ذلك ضمن إعدادات قسم تسجيل المكالمات في تروكولر، انقر على خيار التسجيل التلقائي، وبمجرد تمكين هذا الخيار سيقوم التطبيق بتسجيل المكالمات تلقائيًا وحفظ التسجيلات محليا على جهازك.  

تروكولر Truecaller تسجيل المكالمات ميزة هواتف اندرويد المكالمات أندرويد

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