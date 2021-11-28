بعد 11 دقيقة.. إشبيلية يضرب ريال مدريد بالهدف الأول برأسية فيسينتي

تقدم فريق إشبيلية على مضيفه ريال مدريد بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف من ركلة ركنية جديدة لإشبيلية على يمين مرمى ريال مدريد، نفذها ماركوس أكونيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافايل مير فيسينتي برأسية متقنة للغاية وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، بينما يقع إشبيلية في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويتكون تشكيل ريال مدريد من:

تيبو كورتوا - داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي - كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.